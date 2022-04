112-nieuws: bosbrand in Nuenen • brand in seniorencomplex

21.45

Een stuk bos aan de Refelingse Heide in Nuenen is vanavond afgebrand. Het gaat om een stuk van ongeveer 20x10 meter. De brand werd per toeval gezien door passerende agenten. De weg tussen Nuenen en Geldrop werd korte tijd afgezet in beide richtingen om het vuur te blussen. Voor het perceel stond een bord dat dit stuk bos op 10 april 2022 is aangeplant in verband met het 60-jarig bestaan van een bedrijf.