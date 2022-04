112-nieuws: bosbrand in Nuenen • vrouw uit gekantelde auto gered

23.00

Op de Stokhasseltlaan in Tilburg is zondagavond een auto gekanteld en in de berm beland. Omstanders vonden de auto en schakelden hulpdiensten in. Een vrouw die in de auto zat, moest eruit worden bevrijd. Ze is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren.