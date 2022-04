112-nieuws: bosbrand wakkert weer aan • brand in seniorencomplex

11.24

Een 29-jarige man uit Hoogerheide is zaterdagnacht aangehouden omdat hij betrokken was bij een vechtpartij op een festivalterrein aan de Scheldeweg in Hoogerheide. Hij zou twee bezoekers en een beveiliger hebben mishandeld. Toen de agenten aankwamen, was de verdachte ervandoor gegaan, maar op basis van zijn signalement kon hij wat later alsnog gearresteerd worden. Een 19-jarige man uit Bergen op Zoom die zich hiermee bemoeide, is ook aangehouden.