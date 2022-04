112-nieuws: enorme ravage na botsing in Giessen • auto's Dongen branden uit

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Liveblog

02.50 Enorme ravage na botsing in Giessen Een automobilist is zaterdagnacht gewond geraakt bij een botsing op de rotonde van de N322 en de N267 bij Giessen. Het ongeluk gebeurde rond halftwee. "Door de enorme klap kwam het motorblok zo'n twintig meter verderop terecht", laat een 112-correspondent weten. De bestuurder is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe de botsing kon plaatsvinden, wordt onderzocht. De ravage was volgens de 112-correspondent enorm. Het motorblok schoot na de botsing in Giessen uit de auto (foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision).