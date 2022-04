Jacht overvaren: 'Bij start watersportseizoen zie je vaker ongelukken'

Echt verbaasd was Nico Evens niet toen hij las dat er zaterdag een recreatieboot op de Maas bij Oijen was overvaren. "Ik weet dat het ieder jaar raak is als het recreatieseizoen begint. Blijkbaar zijn zulke ongelukken nodig om te beseffen dat je alert moet blijven op het water en je je aan de regels moet houden", reageert Nico Evens van Koninklijk Schuttevaer, de belangenvereniging voor binnenvaartschippers.

Het is steeds drukker geworden met watersporters op het water volgens Nico. "Op de Maasplassen is dat niet zo'n probleem, maar drukte op de vaarweg maakt het wel gevaarlijker voor alle partijen. Door corona heeft de pleziervaart nog een extra vlucht genomen. Op het water voel je je vrij, maar hier gelden meer regels dan in het bos en moet je alert blijven."

"Zonder enige kennis van regels mag je tussen de beroepsvaart varen."

Nico is naast woordvoerder ook binnenvaartschipper en hij maakt sloepen voor recreanten. "Ik hoor van beide kanten de problemen. Het feit dat je zonder vaarbewijs een boot tot 15 meter mag varen is iets waar belangenvereniging Schuttevaer al vaker bezwaar tegen heeft gemaakt. Zonder enige kennis van regels mag je tussen de beroepvaartschippers varen. Dat is zoiets als zonder kennis van verkeersregels een brommer rijden." Aan de andere kant heeft Evens begrip voor de bezwaren van een vaarbewijs. "Het is een drempel voor recreanten om het water op te gaan. Ervaren bezitters van een bootje moeten ineens aantonen dat ze bekwaam zijn en verhuurders en botenbouwers zien hun markt krimpen. Om nog maar te zwijgen over het extra werk voor het CBR die de extra vaarbewijzen moet afgeven terwijl ze het huidige werk al niet aankan."

"Kijk regelmatig achterom een vrachtschip heeft een dode hoek van 2 tot 3 honderd meter."