Ook op het water gelden verkeersregels, dit zijn de belangrijkste

Dit weekend ging het mis op het water bij Oijen. Een klein motorbootje zonk nadat hij werd overvaren. Wat er precies gebeurd is, wordt nog onderzocht. Voor de gezonken boot was geen vaarbewijs nodig. Bij de start van het watersportseizoen is het geen overbodige luxe nog even de belangrijkste regels op het water op een rijtje te zetten.

Goed zeemanschap

Goed zeemanschap wil zeggen dat je altijd een aanvaring probeert te voorkomen. Als je merkt dat je geen voorrang krijgt, wijk je uit om een ongeluk te voorkomen.

Beroepsvaart gaat voor recreatievaart

Oftewel grote boten hebben meestal voorrang op kleine boten. Hoe groter de boot is hoe lastiger hij kan manoeuvreren laat staan dat hij snel stilligt. Een uitzondering op de regel, zijn zeil, -en roeiboten. Zij hebben voorrang op gemotoriseerde recreatieboten, ook al zijn die kleiner.

Je vaart aan de rechterkant

Het is niet verplicht om rechts te varen maar dat is wel het meest gebruikelijk omdat wie strak rechts vaart langs de wal of geul voorrang heeft op boten die dat niet doen.

Varen zonder vaarbewijs

Je hebt geen vaarbewijs nodig voor een boot tot en met 15 meter lengte. De boot mag dan ook niet harder dan 20 km/u varen. Is de boot groter of kan die harder is een vaarbewijs nodig.

Kinderen mogen ongeacht hun leeftijd varen in een zeilboot of roeiboot van maximaal 7 meter. Degene aan het stuur moet wel bekwaam zijn, wat inderdaad een behoorlijk rekbaar begrip is. Vanaf 12 jaar mogen kinderen een gemotoriseerd bootje van maximaal 7 meter het water op. Die boot mag dan niet harder kunnen varen dan 13 km/u. Vanaf 16 jaar word je als volwassene behandeld.

Tips van stuurlui op het water

Kijk regelmatig even achterom. Het gevaar tussen de pleziervaart en beroepsvaart zit vaak in het verschil in snelheid. Als er een vrachtschip achter je aan vaart op hogere snelheid, moet je uitwijken. Als je dat niet doet, kan je in de dodehoek van het grote schip belanden en overvaren worden. Zolang je de kajuit van het vrachtschip ziet, ziet de schipper jou ook. De dode hoek kan wel 300 meter lang zijn.

Watersporters willen lekker ontspannen maar houd je aandacht erbij. Net als in het gewone verkeer is het advies alcoholvrij te varen. De wettelijke grens ligt op 0,5 promille. Genieten van de omgeving is prima, maar zorg dat je koers houdt.

