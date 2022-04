Fans reageren geschokt op dood Henny Vrienten: 'Mijn held is niet meer'

Op verzoek van de vele fans is er een condoleanceregister aangemaakt voor Henny Vrienten. Hij overleed maandag na een lang ziekbed op 73-jarige leeftijd. Tilburger Henny Vrienten was componist, basgitarist, gitarist, pianist en zanger. Hij was bij het grote publiek vooral bekend als zanger van de band Doe Maar die vooral in de jaren 80 mateloos populair was in Nederland.

Het condoleanceregister is hier te vinden. In korte tijd werden hier talloze reacties achtergelaten. Zo schrijft Rosita: "Een jeugdheld is heengegaan." Ook Rob is aangedaan: "Ik ben in shock. Mijn held is niet meer."

"Ik heb nog steeds mijn sjaal van Doe Maar."