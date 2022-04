Werkende kinderen: niet in loondienst maar wel een eigen bedrijfje

Zusjes Britt (10) en Jill Stelten (12) zijn nog te jong om in loondienst te gaan, maar hebben sinds zaterdag wel hun eigen bedrijf: ‘Troela’s ijs’. Zo kunnen ze toch hun eigen geld verdienen. Kinderen onder de dertien jaar mogen niet in loondienst, maar mogen wel een eigen bedrijf opstarten. Hoe werkt dat?

Als je als kind in loondienst werkt bij een bedrijf, moet dat bedrijf rekening houden met een aantal strenge regels. Zo mag je bijvoorbeeld niet meer dan 10 kilo tillen, niet later dan 19:00 werken en je moet minimaal 13 jaar zijn. Ook mogen kinderen maximaal 12 uur werken per schoolweek. Maar deze regels verschillen per leeftijdscategorie.

Zo zijn ouders verantwoordelijk voor het aantal uren dat een kind maakt. Dit bespreken zij dan met de school waar hun kind op zit. Kinderen zijn namelijk nog steeds leerplichtig en moeten dus wel naast het runnen van hun bedrijf, naar school blijven gaan. Hoeveel en wanneer zij werken, dat ligt in de handen van de ouders.

Wel kijkt de Kamer van Koophandel naar hoe oud een kind is en wat voor bedrijf het kind wil opstarten. “Een jongen van veertien die een taxibedrijf wil beginnen, vinden wij een beetje gek. We kijken wel echt of iets haalbaar is en of het bij de leeftijd past”, vertelt van Wijngaarden. Als de leeftijd en de ambities niet bij elkaar passen, kan de KvK het bedrijf afkeuren.

De Kamer van Koophandel speelt bij het opstarten van zo’n bedrijf van een kind vooral een adviserende rol. “Wij geven altijd mee aan ouders dat ze hun kind echt in de gaten moeten houden”, zegt KvK woordvoerder Debby van Wijngaarden. “Maar we zien wel dat de ouders en de kinderen over het algemeen weten waaraan ze beginnen.”

