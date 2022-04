Jong een bedrijf gestart: zo gaat het nu met Justin (20) en Mats (12)

Een eigen ijsbedrijf oprichten omdat je toch een zakcentje wilt verdienen. Jonge onderneemsters Britt (12) en Jill (10) maakten het waar. Omroep Brabant sprak meer van dit soort jonge baasjes. Van laserpistolen verhuren tot aan websites bouwen. Maar hoe gaat het nu met ze nu het bedrijf al langer bestaat?

“Het is een beetje uit de hand gelopen” zegt Justin van Dongen (20) lachend. Hij begon op zijn dertiende al met websites bouwen, en heeft daar op zijn zestiende officieel werk van gemaakt met zijn bedrijf JKC Media. Inmiddels is het bedrijf gegroeid naar tien werknemers die bij hem in dienst zijn. “Die verantwoordelijkheid vind ik juist spannend.”

Justin is sinds dit jaar ook begonnen aan zijn deeltijdopleiding op het HBO voor slechts een middag en een avond per week. Hierdoor heeft hij genoeg tijd voor zijn eigen bedrijf. Een echt studentenleven zit er voor Justin daarom niet in. “M’n vrienden gaan dan op donderdagavond stappen, maar dan haak ik af helaas. Ik moet weer op tijd op voor kantoor” vertelt de student. Toch is hij blij dat hij de beslissing toen heeft genomen. “Maar als ik een echte voltijdstudent was geweest, had ik dat ook heel leuk gevonden.”

Dat Justin zo vroeg is begonnen heeft voor het bedrijf voor- en nadelen. “Ik had bij grote bedrijven een mega gunfactor omdat ik nog zo jong was. Dat heeft echt wel bijgedragen aan het succes van het bedrijf”, legt de inmiddels twintigjarige uit. “Aan de andere kant word ik hierdoor soms nog steeds niet serieus genomen. Ik vond het eerst best lastig om grote bedrijven te benaderen.” Ook Mats Donkers (12) uit Breda is op een jonge leeftijd begonnen en heeft nog steeds zijn eigen bedrijf. Op zijn tiende besloot hij lasergamepistolen te verhuren. Nu verhuurt hij zelfs meer pistolen dan twee jaar geleden. Dit vinden de vrienden van Mats ook wel wat. “Ze vinden het ontzettend cool. We spelen er zelf ook veel mee of ze houden een kinderfeestje met laser gamen”, zegt Mats trots.

