112-nieuws: vrouw gewond bij steekpartij • mannen overvallen casino

22.22

Een man is maandagavond lichtgewond geraakt aan zijn arm nadat hij betrokken was bij een steekpartij in een appartement aan De Schoonhoeve in Eindhoven.

De politie kreeg meldingen van getuigen over de steekpartij maar tastte bij aankomst in het duister. Ter plaatse was geen slachtoffer te vinden. De politie heeft in de omgeving en bij ziekenhuizen navraag gedaan en is uiteindelijk met de man in contact gekomen. Hij bleek lichtgewond, hij wil geen aangifte doen.

De politie doet verder onderzoek naar de zaak en vraagt omwonenden om eventuele informatie en camerabeelden met ze te delen.