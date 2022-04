Akkoord over verhuizing Fokker in Helmond: 'Dit is het maximaal haalbare'

De vakbonden en Fokker hebben een voorlopig akkoord bereikt over de verhuizing van de Fokker fabriek in Helmond. Vorige week brak daar een wilde staking uit: de medewerkers waren boos over de sluiting van de fabriek in Helmond en een verhuizing naar Papendrecht. Bij de fabriek werken 350 mensen. Er worden landingsgestellen gemaakt.

Vakbond FNV spreekt van een 'onderhandelingsresultaat wat redelijk is', maar benadrukt dat het personeel van Fokker nog akkoord moet gaan. Mochten de mensen het niet zien zitten, dan moet er opnieuw aan geschaafd gaan worden. "Dit is wel het maximaal haalbare", zegt FNV bestuurder Jan Meeder. "We denken dat er niet meer inzit. De emoties overheersen. Het is niet leuk als je fabriek sluit. Dat is iets wat we niet hebben kunnen wegnemen."

Intussen is de verplaatsing van machines uit Helmond naar Papendrecht al begonnen. De verhuizing moet in 2023 klaar zijn en dan gaat de fabriek in Helmond op slot. Ook een fabriek van Fokker in Hoogerheide gaat verhuizen naar Papendrecht. Daar zullen uiteindelijk 1800 mensen komen te werken. Met de verhuizingen wil Fokker kosten besparen.

