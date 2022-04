Wilde staking bij Fokker, ruim honderd medewerkers leggen werk neer

Zo'n honderdvijftig medewerkers van Fokker Landing Gear in Helmond hebben dinsdagmiddag het werk korte tijd neergelegd. Ze zijn boos over de aangekondigde plannen van het bedrijf om de productie te verplaatsen naar Papendrecht, meer dan honderd kilometer verderop.

Klokslag twaalf uur legden de medewerkers het werk voor een uur neer en liepen naar buiten. Bij de poort van de Helmondse fabriek verzamelden zij zich voor de wilde staking, een werkonderbreking op initiatief van het personeel.

Ook vandaag zou er weer gesproken worden over een oplossing. Dat gesprek stond gepland voor half 12. De werkgever was rond het middaguur nog niet aan de onderhandelingstafel verschenen, volgens FNV. De vakbond wil dat dit de laatste onderhandelingronde is. "Anders moet Fokker maar met een eindbod komen." Als er dan uiteindelijk nog geen akkoord is, mag ‘het slot op het hek’. De woorden van de vakbondsman werden gevolgd door een hoop gejuich van het stakende personeel.

Samenvoegen fabrieken

Volgens het stakend personeel en de vakbond zijn er de afgelopen weken nog nieuwe mensen aangenomen. "Mensen is een rad voor ogen gedraaid", zegt de bond. De directie zou erg boos zijn over de wilde staking. "Maar de mensen hier zijn ook boos", aldus de vakbond. Rond één uur gingen de medewerkers weer aan het werk.

Fokker wil de productie van landingsgestellen voor onder meer de F35 en andere vliegonderdelen in Helmond en Hoogerheide samenvoegen in de fabriek in Papendrecht. De twee Brabantse fabrieken gaan dan op termijn dicht. Bijna al het personeel mag mee over naar de nieuwe vestiging. Maar dat is vanaf Helmond meer dan honderd kilometer rijden, een ritje van bijna anderhalf uur, zonder files mee te rekenen.

Sluiting of verplaatsing?

Veel medewerkers van Fokker in Helmond zien dat niet zitten. Zij vinden de reistijd te lang en hopen op een goede afkoopregeling. Volgens de vakbonden heeft het personeel daar recht op: zij zien het vertrek van Fokker uit Helmond als een sluiting van de fabriek. Volgens Fokker gaat het om verplaatsing van de werkzaamheden en hebben de werknemers daarom geen recht op een soort ontslagvergoeding.

Fokker en de vakbonden zitten al weken met elkaar om tafel voor een sociaal plan, maar tot een oplossing zijn zij nog niet gekomen. De eerste machine wordt begin mei al verplaatst naar de nieuwe fabriek in Papendrecht. Het bedrijf heeft volgens de vakbonden inmiddels wel een klein beetje water bij de wijn gedaan door een betere reiskostenvergoeding te beloven, maar daar zijn ze bij de vakbonden niet tevreden mee.

'Personeel bijgepraat tijdens lunchpauze'

Bij de Fokkerfabriek in Helmond werken zo'n 350 mensen, waarvan honderd op uitzendbasis. De verhuizing staat waarschijnlijk voor eind dit jaar gepland. Een jaar later zou de Helmondse vestiging dan helemaal dicht gaan. Bij de fabriek in Hoogerheide wordt vooralsnog niet gestaakt.

Een woordvoerder van Fokker wil niet spreken over een staking. Ze laat weten dinsdagmiddag 'de bonden de gelegenheid te hebben gegeven het personeel bij te praten tijdens de lunchpauze'. Een verdere reactie wil het bedrijf niet geven.

LEES OOK:

Hans (60) werkt al 27 jaar bij Fokker en baalt dat zijn fabriek dichtgaat

Fokker-fabrieken in Hoogerheide en Helmond dicht, personeel moet verhuizen