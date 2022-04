Efteling veert op na slecht jaar en schrijft weer zwarte cijfers

Attractiepark Efteling in Kaatsheuvel schrijft, ondanks het pittige coronajaar, in 2021 weer zwarte cijfers. Waar in 2020 nog een historisch verlies van 14,5 miljoen euro werd genoteerd, veerde het attractiepark in 2021 weer op. In 2021 maakte de Efteling een winst van 11,4 miljoen euro. Dat maakte de Efteling dinsdag bekend.

Door het afgelopen jaar heen waren verschillende periodes waarin het attractiepark de deuren moest sluiten of dat er speciale maatregelen van kracht waren. "Ondanks alle beperkende maatregelen, beleefden we wel een mooi hoogseizoen", zegt algemeen directeur Fons Jurgens. Hij liet ook weten dat de afgelopen coronajaren in het teken stonden van het bewaken van de continuïteit van het park en het behoud van het personeel. Zo'n 3,3 miljoen mensen bezochten vorig jaar het park, dat waren er 400.000 meer dan in 2020. De bedrijfsopbrengsten stegen ook weer van 140 miljoen in 2020 naar 157, 8 miljoen euro vorig jaar. Naast de winst van 11,4 miljoen is er ook voldoende verdiend om het verlies over 2020 te compenseren. Jurgens richt het park zich weer op de toekomst. "In 2022 bestaat de Efteling zeventig jaar. Zo is er dit jaar al de nieuwe attractie Sirocco en de waterspeelplaats Archipel geopend. Dit jaar wordt ook begonnen met de bouw van het Efteling Grand Hotel en een nieuw themagebied. Genoeg om naar uit te kijken dus." LEES OOK:

Efteling lijdt historisch verlies in coronajaar Efteling bouwt enorm hotel tussen de attracties De Efteling krijgt een nieuw luxe hotel, project kost miljoenen