Dodelijk ongeval in Helmond: veroorzaker (34) moet een jaar de cel in

Een 34-jarige man uit Helmond is veroordeeld tot een jaar celstraf voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval in Helmond. Dat gebeurde in mei 2020. De man kreeg verder zes maanden voorwaardelijk en een rijontzegging voor vier jaar opgelegd.

De Helmonder was onder invloed van amfetamine toen hij over de Wolfsputterbaan in Helmond achter een andere auto reed. Hij wilde inhalen, reed over een doorgetrokken streep reed, en botste tegen een tegemoetkomende auto. Vervolgens knalde hij frontaal tegen een auto die daarachter reed.

Een inzittende van die auto kwam daarbij om het leven. Twee andere inzittenden raakte zwaargewond. Zij liepen onder meer ernstige botbreuken op. Eén van de slachtoffers raakte tijdelijk arbeidsongeschikt.

De 34-jarige man werd later nog eens gepakt voor het rijden onder invloed. Volgens de rechtbank was hij in 2021 opnieuw betrokken bij een ongeval en had hij toen te veel gedronken.

LEES OOK: Vijf gewonden door botsing met drie auto's, N279 bij Helmond urenlang dicht