Hoezee! Geniet van deze Koningsdag vol zon, vanaf vrijdag verandert alles

Wie vrij is, kan deze woensdag genieten van een aangename Koningsdag. Het is vrij zonnig en de temperatuur komt uit op 16 of 17 graden.

"Afgelopen nacht vroor het op veel plaatsen een graadje", vertelde Wouter van Bernebeek van Weerplaza woensdagochtend in het radioprogramma 'Wakker!' op Omroep Brabant. "Maar de komende uren gaat de temperatuur snel omhoog. Al met al wordt het een prima dag."

"Donderdag opnieuw een vrij zonnige dag."

De avond en de nacht naar donderdag verlopen helder. "Eigenlijk is het een herhaling van de afgelopen nacht, al wordt het wel ietsje minder koud. Ik verwacht nergens vorst. Wel is er weer kans op wat mistbanken." Donderdag wacht ons opnieuw een vrij zonnige dag. "Dan wordt het nog iets warmer dan deze woensdag. Het kan dan 19 graden worden en nog steeds staat er heel weinig wind."

"Vanaf vrijdag gaat de temperatuur een stuk omlaag."