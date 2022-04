'Kom niet naar Breda', gemeente wil het gezellig houden

Vanwege de drukte in de binnenstad roept Breda feestvierders op niet meer naar de stad te komen. Dat doet de gemeente om het 'gezellig te houden', zo meldt ze aan het eind van de middag via Twitter. Hoeveel mensen er ongeveer in de stad zijn is niet bekendgemaakt.

Met 40.000 bezoekers is 538 Koningsdag op het Chasséveld de grote publiekstrekker in Breda. Maar ook op andere plekken in de stad worden feestjes gevierd. Zo zijn er zes podia in het centrum waar wordt opgetreden, waaronder op het Kerkplein en de Havermarkt. Eerder deze Koningsdag werd het Stadhuisplein in Eindhoven al afgesloten, omdat het er te druk werd. De belangstelling was ook tegen half zeven nog erg groot, maar volgens een woordvoerder van de organisatie is het op de diverse feestlocaties nog steeds 'super gezellig'.