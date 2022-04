Eindhoven was bomvol met Koningsdag met 135.000 bezoekers

Koningsdag 2022 in Eindhoven is bezocht door 135.000 mensen. Ruud Bakker heeft dit desgevraagd bekendgemaakt. De voorzitter van de afdeling Eindhoven van Koninklijke Horeca Nederland is betrokken bij de organisatie van het evenement, dat voor het eerst sinds de coronacrisis massaal kon worden gevierd.

En massaal was het. Vanaf het begin van de middag functioneerde de Eindhovense binnenstad als een magneet voor iedereen die eindelijk los wilde gaan.

'Positief verschil'

Bakker: "Echt een positief verschil ten opzichte van 2019. Toen was het regenachtig en hebben we ruim 110.000 mensen geteld. Nu scheen ook de zon en je kon merken dat de mensen er deze woensdag aan toe waren. En vanaf het begin is alles ondanks de drukte gezellig en gemoedelijk verlopen, waarbij Royal Dutch Eindhoven op het Stadhuisplein het meeste volk trok. Maar ook de podia op onder meer het Wilhelminaplein en de Vestdijk waren in trek. De sfeer was eigenlijk overal zeer goed."

"Vanaf een uur of negen 's avonds zag je de eerste bezoekers naar huis gaan. Maar ook dat ging in alle rust. Er zijn vooralsnog en voor zover bekend weinig vervelende voorvallen geweest. We zijn heel tevreden", zo blikt Bakker terug.

Ook in Breda was het een en al oranje. Daar trok 538 Koningsdag als evenement al 40.000 feestgangers. Maar ook optredens op diverse andere podia in de stad trokken ouderwets veel bezoekers. Net als in Eindhoven zijn in Breda geen opvallende incidenten gemeld en nam de drukte in de loop van de avond af.

