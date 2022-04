Koningsdag 2022: Drukte in binnensteden neemt af, 'sfeer blijft gezellig'

14.00

"Het was geweldig! De mooiste Koningsdag allertijden en ik heb er al 26 meegemaakt, maar dit was wel de aller allermooiste", zegt oranjefan pur sang Johan Vlemmix tegen Omroep Brabant over de dag die hij vandaag beleefde in Maastricht. De stad waar de koninklijke familie vandaag Koningsdag vierde. "Iedereen kwam naar me toe, de koning, Amalia, Máxima, de prinsen, de prinsessen. Ze kwamen allemaal. Ik heb ze nog een leuk cadeautje kunnen overhandigen en ik heb met Amalia een gesprek gehad. Het was geweldig." Opvallend in het gesprek vergat Vlemmix even de koninklijke mores. Hij sprak de prinses aan met 'jij'. Iets waarover hij achteraf zei: "Ik ben een beetje dom geweest".

De Eindhovenaar wilde een toplocatie hebben om het metershoge beeld van Amalia dat hij heeft laten maken te presenteren aan de kroonprinses. Dat lukte. "Ze bewonderde het beeld", zo vertelt Vlemmix trots.