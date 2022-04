Shishalounge die werd beschoten in Breda moet per direct dicht

De shishalounge Zenza aan de Boschstraat in Breda moet per direct dicht. Dat heeft burgemeester Depla bepaald. De lounge werd in de nacht van dinsdag op woensdag beschoten.

Volgens de politie werd er meerdere keren geschoten op het pand. Er zou rond halfvier in de nacht iemand uit een auto zijn gestapt die schoten loste op de shishalounge. Daarna zou de schutter weer zijn ingestapt en weggereden. Naar aanleiding van die schietpartij heeft de gemeente nu besloten het pand te sluiten, 'in het kader van de openbare orde en veiligheid.' Wie er op de shishalounge heeft geschoten, is niet bekend. Agenten waren in de nacht van dinsdag op woensdag snel op de Boschstraat aanwezig, maar de schutter was toen al verdwenen. LEES OOK: Shishalounge in Breda meerdere keren beschoten, schutter op de vlucht