Baby Yentl is een echt koningskind, net als haar moeder Linda

Natuurlijk is elke baby een klein wondertje op zich. Maar als je je verjaardag deelt met koning Willem-Alexander dan is dat wel éxtra bijzonder. Dan ben je met recht een koningskindje. En van alle koningskindjes die woensdag het levenslicht zagen, is het verhaal van baby Yentl wel het állerbijzonderst.

Baby Yentl werd woensdag geboren in het Bernhoven Ziekenhuis in Uden. De kleine Yentl is niet alleen zelf een koningskindje, haar moeder Linda is dat ook. Zij werd geboren op wat toen nog Koninginnedag was: 30 april.

Het ziekenhuis deelt het bijzondere verhaal van deze 'koningsfamilie' op Facebook. Op een foto is te zien hoe het witte mutsje van het hummeltje is versierd met een oranje lintje en een rood-wit-blauw strikje.

"Hoe speciaal is dat! We wensen de ouders Linda en Sven veel geluk samen met Yentl", zo zegt het ziekenhuis over de geboortedatum.

Baby, moeder en oma tegelijk jarig

Het was niet de enige bijzondere babygeboorte deze maand. Zo werd op 15 april baby Liv geboren, op precies dezelfde geboortedag als moeder Ashley én die van oma Dorine. Dat belooft voortaan een driedubbele taart in huize Van Dam in Odiliapeel.

