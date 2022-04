Bijzondere Brabantse baby's: van vijf generaties tot kleine Max

Je zou haast denken dat ze het zo gepland hebben in huize Van Dam in Odiliapeel. Daar werd afgelopen vrijdag dochter Liv geboren op dezelfde dag als haar moeder én oma. Bijzonder toevallig, maar zeker niet de enige unieke geboorte die we de afgelopen jaren hadden in onze provincie. Een greep uit de meest wonderlijke, Brabantse babyverhalen.

Sven de Laet Geschreven door

Marc en Silvia en hun kinderen.

Dochter Dewi werd 11 weken te vroeg geboren

Carnaval mag dan net achter de rug zijn, voor Silvia en Marc kan de editie van volgend jaar niet snel genoeg beginnen. De vonk tussen de twee sprong over tijdens carnaval en sindsdien speelt het nummer 11 een belangrijke rol in hun leven. Silvia werd in 2011 benoemd tot Prinses van Aalst en het stel trouwde later dat jaar op 11-11-11. En jawel, hun eerste dochtertje wordt ook nog eens geboren op 11 januari. Precies - je verzint het niet - elf weken te vroeg.

Max van de Straat, geboren op 12-12-2021 (foto: Hein van de Straat).

Baby Max

Afgelopen december zat het land aan de buis gekluisterd voor de titelrace van Max Verstappen. Maar voor Hein en Dieuwertje werd het nóg een tikje spannender. Terwijl Verstappen streed voor de overwinning, racete het duo naar het ziekenhuis. De naam van de nieuwe aanwinst laat zich raden: Max. "We kunnen hem later een mooi verhaal vertellen over de dag waarop hij geboren werd", liet trotse papa Hein weten.

Roy en Corné met een positieve zwangerschapstest (foto: Jessica Vink - VI-Photography)

Primeur voor Roy en Corné

Na drie jaar was het afgelopen augustus eindelijk zover voor Roy en Corné uit Drunen: hun kinderwens ging in vervulling. Met de geboorte van Kaj gingen ze ook nog eens de geschiedenisboeken in. Als eerste stel in Nederland werden zij namelijk de trotse ouders van een baby die is geboren met een draagmoeder en een donoreicel. Bij de bijzondere zwangerschap waren dus niet één, maar twee vrouwen betrokken.

De trotse vrouwen samen (foto: Harrie Blankers)

Vijf generaties op één foto

Het is een plaatje dat ze zullen koesteren bij de familie Morpey-Van Gemert uit Uden en Schaijk. Na de geboorte van baby Eline, gingen maar liefst vijf generaties vrouwen van de familie samen op de foto: naast baby Eline (2,5 week) poseerden ook moeder Adinda (34), oma Yolanda (55), overgrootmoeder Vivian (74) en betovergrootmoeder Bea (96).

Nicole, Bobbi en Joost zijn alle drie op 28 januari jarig.

Driedubbel feest in Uden

Joost en Nicole uit Uden hebben de agenda lekker overzichtelijk gehouden. Toen zij verliefd werden op elkaar, ontdekten ze al snel dat ze op dezelfde dag jarig zijn. Geinig toeval, maar het werd nog een stuk bijzonderder toen dochter Bobbi óók op die dag geboren werd. “Daar houd je geen rekening mee als je zegt; we willen een kindje", lachte Joost. En ook al wilden de kersverse ouders aanvankelijk liever dat hun dochter een eigen verjaardag zou hebben, bleek het later toch best praktisch om het op één dag te vieren. "Vanaf dat moment vonden we het extra leuk."

Een trotse moeder Kelly met haar pasgeboren zoon Guus (foto: Catharina Ziekenhuis)