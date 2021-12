Baby Max uit Etten-Leur wordt geboren op de dag van de grote race

"Als dit geen Max wordt...", zei opa zondagochtend, toen hij z'n kleindochter ging ophalen. Hein van de Straat en zijn vriendin Dieuwertje stonden op het punt naar het ziekenhuis te gaan, waar hun zoon geboren ging worden. En opa kreeg gelijk: het werd een Max. Want waarom ook niet?

Toen moest de race nog beginnen. "Om twee uur waren we thuis, precies toen de race begon. Ik heb de start gezien. Vervolgens kwam de kraamhulp. Tussendoor heb ik wel even gekeken hoe het ging. De laatste vijftien rondes ben ik op de bank gaan zitten."

Het kiezen van een naam voor de baby, ging niet zo snel als de gemiddelde rondjes van Max. Toen de baby van Hein en Diewertje geboren werd, waren ze nog altijd over geen enkele naam echt enthousiast. "Toen de verloskundige vroeg hoe hij heette, wisten we het nog niet. Tot we tegen elkaar zeiden: Max past eigenlijk wel!"

Tot het laatste moment leek alles erop dat het niet de dag van Max, maar van Lewis ging worden. Dat Max Verstappen in de laatste bochten het kampioenschap binnensleepte, maakt de naam Max voor Hein en Dieuwertje extra bijzonder. "We kunnen hem later een mooi verhaal vertellen over de dag waarop hij geboren werd. Ik denk dat het in onze gedachten kwam door wat opa 's morgens zei."

Max heet voluit trouwens Max van de Straat, zonder -pit ervoor.