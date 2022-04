112-nieuws: brand bij Praxis • aanhoudingen na vechtpartij

09.55

In de kantine van de Praxis aan de Laan van België in Roosendaal heeft vrijdagochtend een kleine brand gewoed. De brand was ontstaan bij de kantine op de eerste verdieping. De brand is overgeslagen naar de wanden van de kantine. De brand is inmiddels geblust. De winkel was tijdelijk ontruimd, maar inmiddels weer open. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is de brand vermoedelijk begonnen bij een rookpaal, de plek waar mensen een sigaret kunnen roken.