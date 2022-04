112-nieuws: brand in huis woongroep in Velp • Tilburger bedreigt buren

02.10

In een gebouw aan het Lindeplein in Velp woedde donderdagnacht brand. Hier wonen mensen met een beperking. Het vuur ontstond in een magnetron. Volgens een 112-correspondent zou een van de bewoners een pyjama in de magnetron hebben gedaan en die vervolgens hebben aangezet. Bij de brand kwam veel rook vrij. De brand was snel onder controle. Ambulancemedewerkers hebben de negen bewoners nagekeken. Zij moesten ergens anders de nacht doorbrengen.