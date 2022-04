Steven Brunswijk maakt excuses na lachen om 'kaarsenverhaal' Johan Derksen

Cabaretier Steven Brunswijk heeft excuses gemaakt voor zijn reactie op het 'kaarsenverhaal' van Johan Derksen. De Tilburger was dinsdag te gast bij het tv-programma Vandaag Inside, toen Derksen onthulde dat hij in de jaren zeventig een bewusteloze vrouw had gepenetreerd met een kaars. Brunswijk en andere gasten moesten daarop lachen.

"Ik heb veel vrouwen in mijn leven, onder wie mijn twee dochters en mijn vrouw. Ik ben een komiek maar het is nooit mijn intentie om mensen te kwetsen, op wat voor manier dan ook", zei Brunswijk donderdagavond bij Op1.

"Ik ben me ervan bewust dat ik mensen heb gekwetst met mijn reactie, want Johan Derksen vertelde een verhaal waar veel vrouwen en slachtoffers van seksueel misbruik heel veel last van hebben."

"Ik ben altijd op zoek naar de grap in mijn leven. Wat ik hoorde, was zo absurd dat ik dacht, dat kan niet waar zijn", vervolgde hij.

De 73-jarige Derksen liet donderdag weten per direct te stoppen bij Vandaag Inside na zijn omstreden uitspraken over seksueel grensoverschrijdend gedrag .

"Het is mijn schuld, ik ben de veroorzaker van alle ellende. In een oprechte biecht over een heel serieus onderwerp heb ik het verteld als een smeuïge anekdote. Daar leende het onderwerp zich niet voor. Er ontstond een jolige sfeer”, zei hij in een verklaring. Eerder sprak hij van 'een jeugdzonde'.

Het Openbaar Ministerie gaat onderzoek doen naar de beweringen van Derksen. „Duidelijk is dat hier sprake is van zeer af te keuren grensoverschrijdend gedrag. Daarbij is ook de wijze waarop er in het tv-programma over gesproken wordt bijzonder kwetsend. Dit kan slachtoffers van zedenfeiten ook na een lange tijd diep raken”, meldt het OM in een toelichting.