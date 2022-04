Bluestour Johan Derksen gaat na kaarsenrel door zónder Derksen

De voorstellingen van Johan Derksen en The Sound of the Blues & Americana - onder meer in Tilburg en Helmond - gaan door, maar wel zonder Derksen zelf. Dat heeft agentschap AT Next besloten na de ophef die ontstond toen Derksen op tv onthulde dat hij in de jaren zeventig een bewusteloze vrouw met een kaars zou hebben gepenetreerd.

Derksen was de spreekstalmeester van de tournee The Sound of The Blues & Americana, die zondag van start gaat. Het agentschap heeft de samenwerking met Derksen verbroken.

"De voorstelling wordt gemaakt door een grote groep muzikanten en technici die al twee jaren nauwelijks inkomen achter de rug hebben door corona", aldus een woordvoerster van het agentschap. "We willen deze groep niet in de steek laten. We gaan een alternatief zoeken voor Johan, die de voorstelling aan elkaar zou praten."

Voorstelling in Tilburg

De voorstelling is op 7 mei ook in Tilburg te zien. Daar zal Derksen dus niet bij zijn. "We hebben ons publiek geïnformeerd", aldus een woordvoerder van Schouwburg Concertzaal Tilburg. "Ze kunnen ervoor kiezen om de voorstelling gewoon bij te wonen, maar ze kunnen ook hun geld terugkrijgen."

The Sound of the Blues & Americana doet ook het Speelhuis in Helmond aan. Op de website is er geen mogelijkheid om kaarten aan te schaffen, maar het is onduidelijk of de voorstelling doorgaat.

