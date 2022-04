Het stinkt nog steeds ontzettend in Deurne, 'Soms is het niet te harden'

Tienduizenden mensen hebben er dagelijks last van, de geur van varkens en kippen op het platteland. Hoewel de overheid verbetering heeft beloofd om de stankoverlast tegen te gaan, blijkt de wet die daarvoor in het leven is geroepen niet te werken, zo meldt het tv-programma Zembla.

In Deurne zijn veel veehouderijen, met 370.000 varkens en 1,9 miljoen kippen. De gemeente is daarmee een van de meest veedichte gebieden van onze provincie. Inwoners zeggen in de uitzending van Zembla van donderdagavond dat het ontzettend stinkt in het buitengebied.

"Het is een hele penetrante, akelige geur die lang blijft hangen."

"Het een hele penetrante, akelige geur die lang blijft hangen. Af en toe is het niet te harden", zegt Maria Berkers van actiegroep 'Stop de stank Deurne'. Volgens haar heeft het grote gevolgen voor de leefbaarheid. "Mensen kunnen niet buiten zitten, ze kunnen de was niet buiten hangen en ze ergeren zich een ongeluk." Een andere inwoner meldt: "Af en toe ga je naar de wc als je goed getafeld hebt, en dan denk je van jongens, jongens, heb ik dat klaar gekregen? Dan moet je je voorstellen dat je langs zoiets rijdt en dat ruik je dan permanent." Met de wet Geurhinder en Veehouderij, die in 2007 van kracht is geworden, was het de bedoeling om de stank op het platteland te verminderen. Maar tegelijkertijd werd er in de wet ruimte gemaakt voor veehouders om uit te breiden. In de praktijk komt het er op neer dat bedrijven mogen uitbreiden als ze door nieuwe technieken minder stank uitstoten, maar de hoeveelheid stank die een bedrijf uitstoot blijft wel ver boven het niveau dat als acceptabel wordt gezien. Omwonenden worden daardoor nauwelijks beschermd door de wet. En de overlast wordt nauwelijks minder.

"Vroeger was het hier een plek voor frisse buitenlucht, maar dat is lang geleden."