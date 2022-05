Sofia vluchtte uit Oekraïne en droomt van handboogschieten op de Spelen

Sofia Tsimbalyuk (16) vluchtte een paar weken geleden uit Odessa, Oekraïne. Samen met haar moeder en broertje kwam ze in Nederland in een gastgezin terecht. Haar vader moest ze achterlaten, die kon het land niet uit. En de stad waar ze woonde, zag ze in puin veranderen. Handboogvereniging De Vriendenkring in Schaijk helpt haar positief te blijven: "Als ik schiet, ben ik vrij."

Natuurlijk denkt ze nog veel aan thuis, in Oekraïne. "Odessa ligt vlak bij de zee", vertelt ze. "Het is meestal een heel veilige plek, maar nu is de brug in de stad totaal verwoest. Ik weet niet wat er nog meer gaat gebeuren." En haar vader is nog daar. Ze maakt zich zorgen om hem. "Ik ben verdrietig dat hij achter moest blijven. Hij kan niet weg daar."

"Ik hou van hoe het voelt als de pijl wegschiet."

Met haar moeder en broertje kwam Sofia naar Nederland. Ze werd opgevangen in een gastgezin. In Oekraïne deed ze al veel aan handboogschieten, een sport die ze van haar vader heeft geleerd. "Ik hou van deze sport. Mijn vader vroeg eens of ik het wilde proberen en ik vond het meteen leuk. Ik hou van hoe het voelt als de pijl wegschiet. Als ik schiet, ben ik vrij." En ze blijkt een enorm talent te bezitten voor de pijl en boog. "Ja, ik ben geloof ik wel goed", lacht ze verlegen. "In Oekraïene was ik reserve voor het Olympische team." En dat is ook meteen haar grote droom: de Olympische Spelen halen. Drie keer per week is Sofia te vinden bij handboogvereniging De Vriendenkring. Frits van de Ven helpt haar trainen. Hij heeft ervaring met jongelingen naar de Olympische Spelen begeleiden: zijn zoon Rick van de Ven kwam als handboogschutter voor Nederland uit op de Spelen. En hij twijfelt niet aan het talent van de jonge Oekraïnse. "Ze is écht goed. Ze heeft de capaciteiten. Ze is pas 16 dus heeft nog een weg te gaan."

"Dan zie je ineens aan haar ogen: er gebeurt wat in haar hoofd."