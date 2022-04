Altena zet wielerkampioene Marianne Vos in het zonnetje

Het was niet de eerste huldiging die Marianne Vos zaterdag onderging en ook niet de laatste als het aan de wielrenster ligt. De gemeente Altena zette de renster uit Babyloniënbroek in het zonnetje vanwege haar achtste wereldtitel veldrijden. Die sleepte ze in januari in de wacht in het Amerikaanse Fayetteville.

Enkele honderden inwoners van Wijk en Aalburg waren zaterdag uitgelopen om getuige te zijn van de huldiging van hun Marianne Vos. De wielrenster, die kopvrouw is van de Jumbo Visma-ploeg, presteerde in januari bijna het onmogelijke om voor de achtste keer wereldkampioen veldrijden te worden. In het Amerikaanse Fayetteville onttroonde de 34-jarige alleskunner uit Babyloniënbroek landgenote Lucinda Brand.

Foto: Omroep Brabant

Binnen de gemeente is het inmiddels traditie geworden dat voor elke wereldtitel veldrijden een (herdenkings)bankje of tafeltje wordt geplaatst in een van de dorpskernen. Ook dit keer was het tafeltje ontworpen door een leerling van een van de basisscholen. De achtste tafel komt te staan in Andel.

Foto: Omroep Brabant