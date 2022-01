Zo werd Marianne Vos acht keer wereldkampioen veldrijden

Het is 2009: Marianne Vos (midden) is voor het eerst wereldkampioene veldrijden (foto ANP).

Marianne Vos moest nog negentien worden toen ze voor het eerst wereldkampioen veldrijden werd. Brutaal verraste ze in het Gelderse Zeddam als outsider de sterke Duitse Hanka Kupfernagel. Een kleine zestien jaar later pakte ze, zaterdagavond in het Amerikaanse Fayetteville, haar achtste mondiale crosstitel.

Opnieuw werd een favoriete, landgenote Lucinda Brand, in de slotmeters geklopt. De geschiedenis herhaalde zich voor Marianne Vos, de 34-jarige geweldenaar uit Babyloniënbroek. Dat kun je vrij letterlijk nemen, als het gaat om haar eerste en laatste doorslaggevende wedstrijden. Wereldwielerorganisatie UCI heeft de finish van die twee wedstrijden in een tweet onder elkaar gezet. De manier waarop Vos beide keren wint, is namelijk vrijwel identiek. Zelfs het juichen is ze na al die jaren niet verleerd:

Vos' tweede wereldtitel was ook bijzonder. In 2009 won ze in eigen provincie, in Hoogerheide. Wat had Hanka Kupfernagel juist hier graag revanche willen nemen. Opnieuw bleef het Brabantse goudhaantje de door de wol geverfde Duitse voor.

Winnen in Hoogerheide, wat een feest voor Vos (foto: ANP).

De zege in Hoogerheide was het begin van een ongekende serie voor Vos. Zesmaal achtereen zou ze als eerste over de finish komen. In 2010 was ze bijvoorbeeld weer de 'angstgegner' voor Kupfernagel, maar ditmaal was de suprematie van Vos wel erg groot. In het Hongaarse Tábor was het verschil tussen de Nederlandse en Duitse topper liefst 45 seconden. Derde werd overigens Daphny van den Brand. LEES OOK: Marianne Vos wint WK veldrijden

Marianne Vos op weg naar de zege in Tábor (foto: ANP).

De Zeelandse was er een jaar later niet bij toen Vos in het Oostenrijkse Sankt Wendel aan het langste eind trok. De renster reed in de laatste ronde met succes weg bij de concurrentie. Dat gebeurde meer per ongeluk, bekende Vos na afloop tegen Omroep Brabant. "Ik wilde daar vooral gewoon op kop rijden. Ik dacht dat ze nog wel in mijn wiel zaten, maar opeens was er een gaatje." LEES OOK: Marianne Vos wereldkampioene veldrijden

'Prosit', na de winst in Sankt Wendel (foto: ANP).

In 2012 boekte Vos misschien wel de meest overtuigende zege. In het Belgische Koksijde liet ze haar rivalen al na een halve ronde achter zich. Ze had eerder dat seizoen zestien van de zeventien wedstrijden waaraan ze had deelgenomen gewonnen en was dus de favoriet bij uitstek. LEES OOK: Marianne Vos wint WK veldrijden opnieuw

Marianne Vos met links naast haar de nummer twee in Koksijde, Daphny van den Brand (foto: ANP).

Het jaar daarop maakte Vos zelfs Belgische fans blij met haar wereldtitel, die ze met verve had verdedigd in het Amerikaanse Louisville. De Brabantse bleek in België een supportersclub te hebben en die dronk al maar te graag een ‘pintje op ons Marianne’. Ook in Louisville was Vos al snel niet te houden. Op zich niet verwonderlijk want eerder dat seizoen was ze Olympisch kampioene in Londen en wereldkampioene op de weg in Valkenburg geworden. LEES OOK: Wereldkampioen Marianne Vos bezorgt Belgische fans kippenvel

Vos wint in Louisville (foto: ANP).

Een jaar later, in Hoogerheide, behaalde Vos haar voorlopig laatste wereldtitel in het veldrijden. Op het modderige parcours was de achterstand van de nummer twee, Italiaanse Eva Lechner, ruim een minuut. Daarna moest Vos tot zaterdagavond wachten voordat ze eindelijk weer een nieuwe regenboogtrui als wereldkampioene veldrijden mocht aantrekken. LEES OOK: Marianne Vos verovert wereldtitel veldrijden in Hoogerheide

Vos is zevenvoudig wereldkampioene.

Eindelijk, na acht jaar mag Marianne Vos zich weer 's werelds beste in het veldrijden. Ze stond er zelf ook van te kijken dat ze op 34-jarige leeftijd nog zo presteert, zo zei ze tegen Omroep Brabant. LEES OOK: Marianne Vos: 'Zelden zo'n spanning gevoeld, dit is zo speciaal'