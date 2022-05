Marc skeelerde 24 uur voor Oekraïense vluchtelingen en haalde 3000 euro op

Het was 24 uur behoorlijk afzien voor Marc (16) toen hij zijn skeeleractie voor Oekraïense vluchtelingen organiseerde. Hij skatete in een dag ruim 230 kilometer door regen, sneeuw en wind. Maar met een mooi resultaat: ruim 3000 euro wist hij op te halen. De cheque ging hij persoonlijk overhandigen.

“Drieduizend euro!”, roept een Oekraïens meisje met een vlecht en oranje vest vrolijk uit, zodra de 16-jarige Marc Chavardès de cheque overhandigt aan de bewoners van Avondvrede. In dat woonzorgcentrum in Bergen op Zoom worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen.

Een van de moeders hoort vol verbazing aan dat Marc ruim 230 kilometer skeelerde, door weer en wind. “Maar dat is niks vergeleken met de situatie die u mee heeft moeten doormaken,” relativeert de zestienjarige.

3.152 euro

De beelden van de oorlog in Oekraïne grepen Marc zo ontzettend aan, dat hij in actie wilde komen. Hij besloot tot een sponsortocht om geld op te halen. Hardlopen zou kunnen, maar dat was iets te zwaar. Fietsen was al eens gedaan, dus er zou geskate gaan worden.

Hij verzamelde een heel team om zich heen, tot een volgwagen aan toe. Tot in de puntjes werd de actie voorbereid. Het doel: tweeduizend euro voor het goede doel. Op de laatste dag van maart ging Marc van start. Het lot wilde dat het uitgerekend die dag regende en er sneeuw voorspeld werd. Maar dat hield de jonge scholier niet tegen. En: het doel is ruimschoots gehaald, 3152 euro heeft Marc in totaal opgehaald.

Hoop en troost

Dat geld moest wel direct bij de Oekraïners terechtkomen, vond Marc. Daarom overhandigde hij zijn cheque zelf aan de vluchtelingen. De projectleider bij Avondvrede, Hanneke de Valk verwoordt de reacties van de mensen die er wonen. “Ze kunnen het niet geloven dat iemand dit voor hen over heeft.”

Het geld dat Marc met zijn skeeleractie ophaalde, wordt besteed aan een uitje. “Er zijn namelijk al heel erg veel spullen gedoneerd. Daar hoeven we niet meer in te investeren”, legt De Valk uit. “Maar ze halen veel hoop en troost uit wat afleiding.”

Marc vindt het een mooie besteding van zijn ingezamelde geld. “Zo kunnen zij hun hoofd even leeg maken en hoeven ze niet te denken aan de omstandigheden in Oekraïne en Rusland.”

