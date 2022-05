De gemberkameel van Tim is nu een kunstwerk dat 1900 euro moet opleveren

Een gemberkameel, gemberridder, hond of varken: Tim Aarts uit Hilvarenbeek heeft ze allemaal. Vijf maanden geleden werden de bijzondere stukjes gember beroemd op Marktplaats en boden mensen er grof geld voor, al dan niet voor de grap. Tim was wél serieus en kocht zes prachtexemplaren gember. Inmiddels heeft hij er kunstwerken van gemaakt. Die verkoopt hij binnenkort als NFT's, dat zijn online kunstwerken.

Afgelopen december ging hij het hele internet over: de gemberkameel. Op Marktplaats werd er ruim tweeduizend euro voor geboden, maar Tim was een van de weinige kopers die serieus interesse had. Uiteindelijk kreeg hij hem in handen voor 250 euro. "Ja dat is best veel voor een stukje gember, maar de verkoper deed hem niet voor minder weg", lacht Tim. "Ik heb er nooit spijt van gehad." Hij besloot zelfs meer gemberdieren op de kop te tikken. Zo heeft Tim nu stukjes gember in de vorm van een ridder, olifant, hond, varken, hertje en natuurlijk de beroemde kameel. "Ik zag op Marktplaats gigantisch veel voorbijkomen en heb stiekem de leukste stukken gekocht", herinnert hij zich. Gelukkig waren ze minder populair dan de kameel en dus ook minder prijzig. "De mensen kregen er nog wel een leuke prijs voor, maar dat ging om een aantal tientjes."

"Ik kijk nog altijd of ik iets tofs zie liggen in de supermarkt."

Het werd een ware obsessie, want Tim is zelfs in supermarkten gaan speuren naar bijzondere gemberdieren. Daar had hij wel minder succes. "Je moet wel een stukje hebben waarbij je meteen kunt zien wat het is. Dat heb ik nog niet gevonden in de winkel, maar ik kijk nog altijd of ik iets tofs zie liggen." Inmiddels heeft Tim er kunstwerken van gemaakt. Dat is voor hem niet nieuw: voor zijn YouTube-kanaal Weekend Builders maakt hij video's waarin hij laat zien hoe hij dingen maakt van onder meer hout, staal en epoxy. Zijn kanaal trekt wereldwijd miljoenen kijkers. "Ik giet bijna alles in epoxy, dus dat wilde ik hier ook mee proberen."

"De gember-beeldjes hebben me een goede anderhalve maand gekost."

Epoxy is een soort hars, wat je in laagjes over dingen kunt gieten, legt Tim uit. "Het is een heel proces, want na iedere laag moet je een paar dagen wachten voordat je verder kunt. De gemberkameel heeft me al een goede anderhalve maand gekost." Het resultaat: de stukken gember zien eruit alsof ze in een glazen beeldje zitten. "Ze zijn allemaal best wel goed gelukt", zegt Tim, terwijl hij trots naar zijn kunstwerken kijkt.

De kameel, olifant en ridder in epoxy.