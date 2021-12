Gemberkameel op Marktplaats is verkocht: Tim maakt er een kunstwerk van

1/1 Het stukje gember wordt in de epoxy gegoten en transformeert zo tot een kunstwerk.

Een week geleden trok hij de aandacht op Marktplaats: een stukje gember dat verdacht veel weg heeft van een kameel. Inmiddels is de gemberkameel van eigenaar veranderd en ligt hij op de werkbank bij de 35-jarige Tim uit Hilvarenbeek. Die wil er een heus kunstwerk van maken.

"Ik zag de advertentie toevallig voorbijkomen op Marktplaats en vond het wel een ludiek plan om te kijken of ik 'm kon bemachtigen. Ik maak vrij unieke dingen en daar past dat stukje gember perfect bij."

Tim trekt op zijn YouTube-kanaal The Weekend Builders wereldwijd miljoenen kijkers. In zijn filmpjes die laat hij zien hoe hij met zijn boormachine, hamer en secondelijm de mooiste dingen maakt van hout en staal.

En nu is het tijd om de gemberkameel onder handen te nemen. Ook die wordt vereeuwigd in de epoxy. "Ik wil er een echt kunstwerkje maken", zegt hij.

Het hele creatieve proces wordt door Tim zelf gefilmd, om de video's vervolgens op social media te plaatsen. In zijn meest populaire filmpje laat Tim zien hoe hij een barbecue maakt van een autovelg. Het leverde hem 800.000 kijkers op YouTube op, plus een veelvoud op Facebook.

Tim werkt graag met hout en staal, maar bijvoorbeeld ook met epoxy, een heldere giethars. Een pizza, snoepbanaantjes, donuts en chocoladeletters, alles stopt hij een glanzend 'doosje' van kunsthars. "Als het maar een beetje apart is", lacht hij.

Tim moest best wat moeite doen om de gemberkameel in zijn bezit te krijgen. Twee poten, twee bulten, een koppie en zelfs een oor, het stuk gember van Ivo uit Tilburg was enorm gewild bij het Marktplaats-publiek. Er werd zelfs 2060 euro geboden.

Hoeveel de YouTuber uiteindelijk moest betalen voor het gember-diertje wil hij niet zeggen. "Maar het was wel meer dan een paar tientjes, want anders wilde Ivo hem niet kwijt", zegt hij.

Wat er daarna met het stukje gember gebeurt, moet nog blijken. "Misschien verkoop ik hem, als iemand er interesse voor heeft", aldus Tim. "Maar er zijn ook voorzichtige plannen om daarna te gaan samenwerken met een digitale kunstenaar, zodat er nog een draai aan wordt gegeven."

