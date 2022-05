Woede en wantrouwen overheersen bij Fokker-medewerkers, ook na akkoord

Woede, wantrouwen, onzekerheid en heel veel vragen beheersen de medewerkers van Fokker nog altijd. Vakbond FNV praatte hen dinsdag bij over het resultaat dat op tafel ligt na 'taaie onderhandelingen'. De Fokkerfabriek in Helmond, waar ruim 300 mensen werken, gaat verdwijnen. De productie van landingsgestellen wordt verplaatst naar Papendrecht.

Volgens de vakbond heeft de wilde staking van enkele weken terug wel geholpen aan de onderhandelingstafel. Maar het ontbreken van met name een duidelijke planning over de verplaatsing van de fabriek, zorgt voor veel onzekerheid en wantrouwen onder de medewerkers. De eerste machines zijn al verhuisd naar Papendrecht.

De medewerkers hebben nu de keus, meegaan naar Papendrecht of een andere baan zoeken. Maar er is veel wantrouwen onder de medewerkers over de manier waarop dat zou moeten gaan, zo constateerde ook de vakbond dinsdag.

Volgens de medewerkers kan Fokker hen tot eind 2023 'vasthouden'. "Het is een heel onzekere toekomst die we nu tegemoet gaan", zeggen de medewerkers. Alvast op zoek naar een andere baan is niet altijd een optie. "Ik werk al zo lang bij Fokker, die vertrekregeling laat ik echt niet zo maar liggen," zegt een Fokker-veteraan. Intussen is de motivatie in de Fokker-fabriek in Helmond ver te zoeken. "Ik denk dat de productie nog nooit zo laag is geweest."

"We weten gewoon niet wanneer onze functie komt te vervallen", zeggen Fokker-medewerkers dinsdag na afloop van de bijpraatsessie met de vakbonden in een Helmonds buurthuis. "En zolang je functie niet komt te vervallen, kun je ook geen gebruik maken van de vertrekregeling."

Vakbond FNV kreeg dinsdag dus kritische vragen om de oren over het voorlopige akkoord. "Dat zijn we wel gewend", zegt Ron Peters van FNV Metaal. "En het is begrijpelijk, maar dit is in onze ogen het beste resultaat wat we konden bereiken." De bond maakt zich wel flinke zorgen over de vraag of het personeel ook gaat instemmen met het voorlopige resultaat van de onderhandelingen.

"Mensen zouden vanuit hun woede en onderbuikgevoel tegen dit plan kunnen gaan stemmen", zegt Peters. "Dat is erg begrijpelijk, maar we hebben de mensen wel voorgehouden dat de kans dan groot is dat ze alleen nog maar een wettelijke transitievergoeding krijgen van Fokker. De resultaten van de onderhandelingen zijn ruimer."