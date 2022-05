'Ik moet met patiënten leuren', druk op huisarts door uitgestelde operaties

Dat 30.000 patiënten nog wachten op een door corona uitgestelde operatie in het ziekenhuis, levert huisartsen veel extra werk op. Dat vertelt een van hen, de Bredase dokter Berend Nikkels. Hij zet soms druk op de ketel, als hij vindt dat iemand die écht snel hulp nodig heeft te lang moet wachten. "Ik ga er soms zelf achteraan. Soms helpt dat, maar niets gaat soepel. Het is ook raar dat ik zo met patiënten moet leuren, ik heb wel wat anders te doen.”

Malini Witlox Geschreven door

Ook nu de intensive care al lang niet meer vol ligt, is bij sommige patiënten een ingeplande operatie al verschillende keren uitgesteld. Ziekenhuispersoneel valt zelf uit door corona of griep, of medewerkers zijn overspannen nadat ze twee jaar lang op hun tenen hebben gelopen. Met regelmaat krijgen de patiënten van Nikkels te horen dat een ingeplande operatie nog langer wordt uitgesteld, al is dat medisch volgens hem eigenlijk niet verantwoordelijk. “Bij een heupoperatie is de wachttijd nu een half jaar. Bij een knieoperatie nog langer. Vaak gaat het om protheses. Die mensen vergaan van de pijn en kunnen vanwege hun leeftijd reguliere pijnbestrijding vaak niet verdragen. Ze moeten dus aan de morfinepleisters, maar daar kom je ook weer heel moeilijk vanaf. Het risico op verslaving is groot.”

"Het is niet prettig om maanden met een slecht hart rond te lopen."

Ook patiënten met hartritmestoornissen moeten geduld hebben, met het risico op erger als gevolg. “Die mensen moeten geopereerd worden, waarbij het hartweefsel dat de storingen veroorzaakt wordt bevroren of wordt weggebrand. De wachttijd is nu drie maanden. Het is niet prettig om zo lang met een slecht hart rond te lopen.”

Berend Nikkels in de praktijk in Breda.

Bovendien zijn veel reguliere consulten door de cardioloog omgezet in videobellen. Een slechte zaak, vindt Nikkels. “Ik vind dat dat niet kan. Van de week had ik het nog bij een patiënt die een bypass had gehad. Er is een fysiek onderzoek nodig, maar hij krijgt een videoconsult waarin gevraagd wordt hoe het gaat.”

"Het is raar dat ik zo met patiënten moet leuren."

Patiënten komen regelmatig op zijn spreekuur langs, waarbij ze vertellen dat ze ondanks zijn doorverwijzing nog niet geholpen worden. “Formeel moeten ze bij hun zorgverzekeraar zijn, die heeft wachtlijstbemiddeling. Maar ik ga er ook zelf soms achteraan. Nog een keer naar het ziekenhuis bellen of een brief schrijven: 'jullie moeten nu wel opschieten'. Soms helpt het, maar niets gaat soepel." Een oplossing heeft Nikkels ook niet direct voorhanden. “In de weekenden en avonden doorwerken in het ziekenhuis. Dat doen ze in België ook. Ik verwijs cardiologiepatiënten ook regelmatig naar Antwerpen waar ze deze problemen niet hebben. Maar het Nederlandse ziekenhuispersoneel loopt al op de tenen, je kunt niet verwachten dat ze nog meer overwerken. Er is gewoon te weinig personeel.”

"De boel loopt helemaal vast"