Tilburger (69) gepakt met 52 kilo drugs op vliegveld van Dublin

Op het vliegveld van Dublin is zondagmiddag een 69-jarige Tilburger aangehouden voor drugssmokkel. De man had 52 kilo van de verboden plantaardige drug qat bij zich, met een straatwaarde van 26.000 euro.

De Ierse douane vond de grote hoeveelheid qat tijdens een controle in de tas van de Tilburger. Hij is daarna meteen vastgezet en de tas met drugs is in beslag genomen. De man is maandag aangeklaagd, meldt de Irish Times.

De Tilburger wordt verdacht van drugsbezit, drugshandel en illegale drugssmokkel naar Ierland. Hij is inmiddels voorgeleid bij de rechter en zit nog vast.

Verboden bladeren

Qat is een licht stimulerende drug die vooral populair is bij Somaliërs, maar ook mensen uit Kenia, Jemen, Somalië, Ethiopië gebruiken het. Door te kauwen op de bladeren krijg je een effect dat tussen cafeïne en amfetamine in ligt. Het kan verslavend zijn, maar de kans daarop is klein.

In Ierland is qat sinds 1990 illegaal, maar in Nederland werd de drug pas in 2013 verboden. Volgens de Ierse jusitie heeft de 52 kilo qat een straatwaarde van 26.000 euro.