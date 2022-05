GGzE pleit na coronacrisis voor 'RIVM voor mentale gezondheid'

Nu de coronacrisis achter ons ligt is het tijd om psychische gezondheid net zo serieus te nemen als lichamelijke gezondheid. Dat vindt Joep Verbugt, bestuursvoorzitter van GGzE in Eindhoven. Hij pleit voor een nieuw Rijksinstituut, maar wil ook een mentaliteitsverandering: "We moeten gek zijn wat normaler gaan vinden met z'n allen."

Verbugt deed zijn uitspraken tijdens de presentatie van het GGzE jaarverslag, waarin wordt teruggeblikt op het tweede coronajaar 2021.

'Samenleving oordeelt hard'

In dat jaar werd volgens hem steeds duidelijk hoe belangrijk het is om je mentaal fit te voelen. Veel mensen voelden zich eenzaam en ook het aantal suïcidepogingen nam toe door corona. Verbugt: "De crisis heeft ons doen beseffen dat we mentale gezondheid even belangrijk moeten maken als fysieke gezondheid. We krijgen het langzaam in de smiezen."

Dat is nu namelijk nog allerminst geval. Zo is er minder geld beschikbaar en zijn de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg langer dan in de ziekenhuizen. Ook oordeelt de samenleving vaak hard. "Als je in het ziekenhuis hebt gelegen en je komt op een feestje, vraagt iedereen hoe het gaat. Als je mentale problemen hebt zijn mensen terughoudend."

'Mentale effectenrapportage'

Een stap in de goede richting zou volgens Verbugt zijn dat we minder moeilijk over 'gek' gaan doen. "We moeten gek zijn wat normaler gaan vinden met z'n allen." Dat dat kan bewijst volgens hem hoe er tegen bepaalde beroepen aangekeken wordt: "Als een sporter of artiest een beetje gek is vinden we dat normaal, maar op andere plekken wordt het lastiger. Dan komt het dichtbij."

De GGZ-baas hoopt dat de geestelijke gezondheid in één keer een boost kan krijgen, zoals de aanleg van riolering dat voor de fysieke gezondheid was. Maar wat zou zo'n impuls kunnen zijn? "Ik denk aan een Rijksinstituut voor mentale gezondheid, een RIVM maar dan voor de geest." De gelijktrekking van fysiek en mentaal zou volgens hem dan overal waar beleid wordt gemaakt moeten gebeuren. "Bij ieder bestemmingsplan wil de gemeente de effecten op het milieu weten. Ik zou bij iedere beleidsbeslissing een mentale effectenrapportage willen zien."

Kwetsbaarheid als kracht

Het klinkt als een behoorlijke ommezwaai, maar Verbugt heeft vertrouwen. "Dat Rijksinstituut gaat er sowieso komen. En in de samenleving zie je ook dat het tonen van kwetsbaargeid steeds vaker als kracht in plaats van zwakte wordt gezien." Hij ziet het ook aan de aandacht voor de serie '100 dagen in je hoofd', die werd opgenomen in klinieken van GGzE. "10 jaar geleden had zoiets niet gemaakt kunnen worden. Popconcerten of huwelijken op ons terrein waren toen ook ondenkbaar, maar nu beleven mensen de mooiste dag van hun leven bij ons."

De boodschap is duidelijk: na twee jaar van focus op lichamelijke gezondheid is het nu tijd voor de geestelijke kant van het verhaal. Al was dat zelfs bij GGzE niet de eerste reflex tijdens de eerste coronagolf. "We namen rigoureuze maatregelen, het hele terrein werd afgesloten. Daardoor hebben we corona redelijk buiten de deur weten te houden, maar bij de tweede golf dachten we: zo doen we het niet meer. Het deed mentaal zoveel met de cliënten en medewerkers."

