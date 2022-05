Miljoenen mensen zagen Loïs (16) de krans dragen tijdens Dodenherdenking

Ze had klamme handjes en een bak vol zenuwen, maar uiteindelijk ging alles goed. De 16-jarige Loïs Brummel uit Eindhoven droeg woensdagavond onder toeziend oog van miljoenen Nederlanders een krans tijdens de Nationale Dodenherdenking in Amsterdam. "Het was heel erg spannend. Er stonden super veel mensen. Ik dacht: nu mag ik echt niet struikelen."

"Toen ik hoorde dat ik was uitgekozen, werd ook gezegd dat we veel gingen oefenen", zegt Loïs. "We hadden een voorbereidingsweekend in Someren. Daar maakten we kennis met elkaar en kregen we veel uitleg over wie wat moest gaan doen. Later oefenden we bij het provinciehuis in Den Bosch met nepkransen. Het is super speciaal om mee te helpen. "

Daar komt volgens de Eindhovense scout meer bij kijken dan je zou verwachten. Je moet op een bepaalde manier lopen, de krans dragen, die op een houder leggen en vervolgens synchroon wegdraaien. Vervolgens zou Loïs wacht moeten staan in de buurt van de krans.

Na heel wat oefenuurtjes was het gisteravond dan eindelijk zover. Met een bus ging de Brabantse delegatie naar Amsterdam. Pas in de Nieuwe Kerk in de hoofdstad borrelde volgens Loïs de spanning op.