Hardlopers in Breda leggen 90 kilometer af met bevrijdingsvuur

Hardlopers in Breda hebben er een flinke tocht van 90 kilometer op zitten. Van woensdag op donderdagnacht zijn zij in etappes van Wageningen naar Breda gelopen met het bevrijdingsvuur. Dat vuur werd donderdagmiddag ontstoken in Breda. "Bijzonder om samen zo'n tocht af te leggen."

Een groep lopers wordt donderdagmiddag toegejuicht door toeschouwers op een plein in de wijk Haagse Beemden in Breda. Midden op het plein wordt het vuur ontstoken. Daarna is het feest. Er zijn kraampjes waar kinderen knutselen, sjoelen en oud Hollandse spelletjes spelen. De buurt is uitgelopen, vooral veel kinderen en jonge mensen komen er op af. Bij elkaar staan er ongeveer 200 bezoekers.

Burgemeester Paul Depla is aanwezig en zegt: "Met de oorlog in Oekraïne is het extra belangrijk dat we onze vrijheid vieren. Door samen te lopen brengen jullie jong en oud bij elkaar." Gijs Driesprong heeft een deel van de estafettetocht afgelegd en kijkt met een bijzonder gevoel terug. "We zijn bij de dodenherdenking geweest en het nationale feest in Wageningen waar het vuur werd uitgereikt. Daar hebben we een vluchteling uit Oekraïne ontmoet en dat was heel indrukkend. Samen de tocht afleggen was ook heel bijzonder. Veel mensen reageerden enthousiast als we door hun dorp of stad renden."

