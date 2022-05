Hoe 'Het Wonder van 8 mei' PSV alsnog kampioen kan maken

De Eredivisie beleeft weer een bloedstollende ontknoping. PSV zit Ajax op de hielen en de Eindhovenaren zetten alles op alles om vier punten achterstand goed te maken. Daar is alleen steeds minder tijd voor. Maar er is een factor die PSV wellicht over de streep kan helpen: Het Wonder van 8 mei. En laat het aanstaande zondag nou net 8 mei zijn.

Thijs den Ouden Geschreven door

Ajax kán zondag theoretisch kampioen worden. Ze moeten dan zelf weten te winnen van AZ én PSV moet in de Kuip verliezen van Feyenoord. Als PSV wint houden de Eindhovenaren kans op de landstitel, maar Ajax moet daarvoor wel punten verspelen. Beide wedstrijden worden zondag 8 mei gespeeld. En de geschiedenis leert dat dat een slechte dag is voor Ajax. Sinds 1977 heeft de ploeg uit Amsterdam namelijk al niet meer gewonnen op 8 mei. Ze verloren toen met 1-2 van Roda JC. En dat is niet de enige wedstrijd die in de soep liep op 8 mei. Ajax verloor op 8 mei 2011 de bekerfinale van FC Twente (3-2). Daarnaast verloor het op diezelfde dag in 2019 het thuisduel met Tottenham Hotspur (2-3), waardoor ze de finale van de Champions League mis liepen. PSV profiteert

En in 2016 ging het bij Ajax misschien nog wel het hardst mis. PSV wist daar goed van te profiteren in de finale van de Eredivisie. De clubs hadden evenveel punten, maar Ajax had een veel beter doelsaldo. PSV moest met grote getallen winnen van PEC Zwolle om nog kampioen te worden. Het '8 mei-wonder' zorgde er voor dat Ajax gelijkspeelde tegen De Graafschap (1-1), die op dat moment laatst stonden in de competitie. Doordat PSV wel wist te winnen van PEC Zwolle (1-3) werden de Eindhovenaren onverwachts kampioen. Zie hier de gelijkmaker van De Graafschap en daaronder de PSV-spelers die kijken naar de laatste minuten van de wedstrijd.

Wachten op privacy instellingen...