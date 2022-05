112-nieuws: veel schade bij botsing auto's Geldrop • ongeluk met quad

04.26

Een automobiliste is zaterdagnacht met haar auto in een droge sloot gereden in de Sportlaan in Oisterwijk. Dit gebeurde rond twee uur. Ze reed door nog onbekend oorzaak over een groenstrook en vervolgens ging het mis. De automobiliste is door ambulancemedewerkers onderzocht, maar ze hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. Ze is door politieagenten naar huis gebracht.De auto van de vrouw is zwaar beschadigd en door een berger meegenomen.