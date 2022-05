Stal verhuren voor 55.000 euro: boeren in 'drugsprovincie' in theatershow

Drugs, boeren, carnavalsmuziek en Björn van der Doelen; het zijn de ingrediënten voor de muzikale theatervoorstelling Eldorado. Het Zuidelijk Toneel trekt ermee langs boerderijen en laat de worsteling van boeren zien in drugsprovincie Brabant.

Een bekende Brabantse drugsvondst was de inspiratiebron. In februari 2017 trof de politie een grootschalig drugslab aan in een loods van een CDA-penningsmeester in Leende. De megavondst had ook grote gevolgen voor carnavalsvereniging De Lolmakers. De bouwers moesten van het terrein af en hun carnaval viel in het water.

Centraal staat een boerenfamilie die het financieel moeilijk heeft. En dan is daar ineens crimineel Romario, gespeeld door Björn van der Doelen. “Ik zai d’n boef, jazeker!”, zegt hij schaterend, in plat Brabants. “Ik kom de garage huren voor 55.000 euro per jaar, wat natuurlijk veel te veel geld is. En dan ontstaat er wrijving binnen het gezin.”

Zonnestralen branden zondagmiddag op het dak van de schuur van een boerderij in Rucphen. De repetities voor Eldorado zijn letterlijk tussen de hooibalen. Van de carnavalskraker ‘Bloemetjesgordijn’ tot het swingende ‘Baila me’: alles komt voorbij in het stuk.

De schrijfster van het stuk, Wiske Sterringa, wil mensen aan het denken zetten. "De million-dollar-question is: in wat voor Brabant willen wij leven?", vraagt ze ze zich hardop af. Ondanks de serieuze boodschap, is het volgens Sterringa alles behalve zware kost. “Het wordt een feest om er naar uit te kijken en om mee te doen”, aldus Wiske.

"Mensen zijn snel geneigd een oordeel te vellen als ze het nieuws lezen", vult Van der Doelen aan. "Waarom zou je met criminelen in zee gaan? Toch is het allemaal een stuk minder zwart-wit dan we denken", weet de acteur. "Dat laat dit verhaal zien en dat vind ik heel mooi. Het is met heel veel liefde gemaakt."

Het stuk trekt langs ook nog langs vier andere boerderijen; in Beers, Loon op Zand, Loosbroek en Kaatsheuvel. Het is een megaproductie, in totaal doen 750 muzikanten mee. Per gemeente doen zo’n 150 amateurmuzikanten mee uit alle soorten muziekverenigingen: fanfares, kerkkoren of zelfs carnavalsverenigingen. “Dat is juist het leuke, om met zoveel mensen samen te werken”, zegt Van der Doelen met een twinkeling in zijn ogen.

De première is komende vrijdag in Rucphen, bij Melkveehouderij Familie Van Kalmthout. De show is tot en met half juli te zien.