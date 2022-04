Brabant koploper in drugsvondsten, dit zijn de opmerkelijkste

Met zeventien ontmantelde drugslabs in 2021 zijn er minder drugsvondsten gedaan door de politie dan andere jaren. Toch staat Brabant nog steeds op nummer één als drugsprovincie en zijn er de laatste jaren veel opvallende ontdekkingen gedaan. Dit zijn de vijf opmerkelijkste drugsvondsten op een rij.

Evie Hendriks Geschreven door

Ondanks dat het aantal vondsten de laatste jaren daalt, is de drugsproductie in onze provincie nog steeds hoog vergeleken met andere regio's. Maar hoe is Brabant een drugsprovincie geworden? Dat wordt in deze video uitgelegd.

Wachten op privacy instellingen...

Naast grote drugslabs zijn er de laatste jaren ook drugsvondsten gedaan op vreemde plekken. Vijf opmerkelijke ontdekkingen: Grootste kookketel in Overloon

De grootste kookketel van de provincie werd juni vorig jaar gevonden in Overloon. In de ketel kon 2600 liter amfetamine gekookt worden. In het lab, dat naast een huis lag, stonden ook buizen, koelers, slangen en grote vaten die vaker te vinden zijn in een amfetamine- of speedlab. Het lab werd ontdekt dankzij berichten uit de chat-app Anom. De FBI en de Australische politie hebben deze chatdienst opgezet om criminelen in de val te lokken.

Drugslab Overloon had grootste ketel ooit in Brabant (foto: politie).

Hennepkwekerij achter boekenkast

In maart 2021 deed de politie een bijzondere vondst in Oss. Achter een boekenkast zat een hennepkwekerij verstopt. Niet zomaar een: in de geheime ruimte stonden 637 planten die zo goed als rijp waren om geoogst te worden. Op de zolder stonden ook nog eens 645 stekjes. De stroom en het water werden illegaal afgetapt voor de hennepteelt.

Achter de kast en een houten plaat kwam een grote hennepkwekerij tevoorschijn (foto: Instagram/politie_bo).

Grootste drugslab Wouwse Plantage

In het buitengebied van Wouwse Plantage werd in de zomer van 2020 een drugslab gevonden met een kookcapaciteit van 6000 liter. In het lab stonden vier kookketels met ieder een inhoud van 1500 liter, wat een uitzonderlijke capaciteit is. De ontdekking werd gedaan nadat de schuur waarin het lab stond uitbrandde.

De gigantische ketels achterin de schuur (foto: Christian Traets)

Drugsboot met herbruikbaar drugsafval

In mei 2019 ontdekten agenten op het schip Arsianco in de dorpshaven van Moerdijk een drijvende drugsboot. De productie van crystal meth werd professioneel aangepakt in het lab. Zo kon het drugsafval hergebruikt worden en dat had de politie nog nooit eerder gezien. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) moest eraan te pas komen vanwege ontploffingsgevaar. De EOD liet het afval ontploffen op een veilige plek.

Drugsboot Arsianco de avond na de ontdekking (foto: Willem-Jan Joachems).

Grootste dumping ooit in drugsput bij natuurgebied

Boswachter Erik de Jonge ontdekte in maart vorig jaar een drugsput in het bos van het natuurgebied de Brabantse Wal. Achteraf bleek het te gaan om de grootste drugsdumping ooit in Nederland. Via een ondergrondse put loosden criminelen langere tijd enorme hoeveelheden chemicaliën in de grond. De put zou zijn gevonden naast een drugslab. Zo'n 2500 kuub grond is verontreinigd geraakt in het natuurgebied en dat is nog steeds niet opgeruimd. De provincie is samen met de eigenaar van de grond, Brabants Landschap, een plan aan het maken voor de schoonmaak. Dit duurt erg lang 'omdat het een complexe operatie is'.