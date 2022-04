Veel minder drugslabs ontmanteld, maar Brabant blijft koploper

De politie heeft vorig jaar veel minder drugslabs ontmanteld dan een jaar eerder. In onze provincie ging het in 2021 om 17 drugslabs die werden ontdekt. Dat waren er een jaar eerder nog 31. Maar het is nog altijd het hoogste aantal van alle provincies. Ook als het gaat om de opslag van chemicaliën om synthetische drugs van te maken, steken we als Brabant met veertig ontdekte opslagplekken ver boven alle andere provincies uit, zo blijkt uit cijfers die de politie maandag naar buiten bracht.

De afname van het aantal ontdekte drugslabs heeft volgens de politie te maken met het kraken van criminele chats, zoals Encrochat, begin 2020. Hierdoor heeft de politie meerdere criminele netwerken aan kunnen pakken. Een klap die de georganiseerde misdaad volgens de polite nog niet te boven is gekomen.

Eind vorig jaar bleek de daling van het aantal gevonden drugslabs al uit eigen onderzoek van Omroep Brabant. Nu heeft de politie de definitieve aantallen op een rijtje gezet.

Ook minder hennepkwekerijen ontdekt

Net als het aantal drugslabs daalde ook het aantal hennepkwekerijen dat afgelopen jaar werd ontdekt flink. Een trend die de afgelopen jaren al te zien is. In 2017 ging het in heel Nederland nog om 4600 wietplantages. Vorig jaar waren dat er 2285.

De cijfers van onze provincie tonen hetzelfde beeld. Ook bij ons daalt het aantal ontdekte hennepkwekerijen. Deze afname is volgens de politie vooral te wijten aan een tekort aan agenten in de regionale teams. Het is dus maar de vraag of criminelen ook écht minder in de hennep zitten.

De politie moet keuzes maken en richt zich daarbij naar eigen zeggen in overleg met justitie en burgemeesters vooral op de bestrijding van harddrugs. Waardoor hennepteams worden opgeheven. "Zorgelijk, omdat hennepkwekerijen kunnen leiden tot gevaarlijke situaties in woonwijken", stelt de politie.

Aantal dumpingen stijgt wél

Wat opvalt in de cijfers is dat het aantal dumpingen van drugsafval wél is gestegen. Landelijk met zo'n 14 procent tot 208 gevallen. Na Limburg (61) werden de meeste dumpingen gedaan in Brabant: 47. Die stijging komt volgens de politie vooral doordat criminelen vaker relatief kleine hoeveelheden afval dumpten. Het gaat dan bijvoorbeeld om de bekende blauwe vaten en jerrycans op landweggetjes in de natuur.

