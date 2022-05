NAC schorst Hilterman tot einde seizoen, Bannis mist slotstuk door blessure

Jeredy Hilterman heeft zijn laatste wedstrijd van de huidige voetbaljaargang gespeeld. De spits van NAC blijft ook in de play-offs geschorst na zijn uitspraken op het promotiefeest van FC Emmen. Na het seizoen wordt gekeken hoe de club en speler met elkaar verder gaan.

Hilterman kwam in opspraak nadat hij zich negatief had uitgelaten over NAC op het promotiefeest van zijn oude club FC Emmen. Zo zei hij onder meer dat zijn overstap in de winter een grote fout is geweest.

“Ik heb vanmorgen nog gesproken met Jeredy (Hilterman red.)” vertelde Edwin de Graaf in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen ADO. “Hij ziet in dat het niet slim is geweest. Maar ik heb aangegeven dat ik met de huidige groep wil focussen op het behalen van ons doel. Ik ben bang dat als hij terugkeert in de groep het voor te veel afleiding gaat zorgen. Na de play-offs gaan we kijken hoe de situatie dan is.”

Blessure Bannis

Door de schorsing van Hilterman is de keuze voor in de punt van de aanval beperkt voor De Graaf. Naoufal Bannis is nog steeds geblesseerd. De trainer verwacht niet dat hij nog in actie komt deze play-offs.

Mario Bilate is net terug van een blessure. Hij speelde afgelopen vrijdag 60 minuten mee. Het is per wedstrijd afwachten of hij 90 minuten kan spelen.

