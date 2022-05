Binnen anderhalve minuut was Siebel-juwelier leeggeroofd door deze daders

Honderden ringen, horloges en andere sieraden. Dat was de buit voor vier daders die maandagnacht 29 februari een plofkraak pleegden op juwelierszaak Siebel op het outletcentre Rosada in Roosendaal. Binnen anderhalve minuut sloopten ze het interieur van de juwelierszaak en roofden zowat de hele zaak leeg. Bureau Brabant laat de plofkraak van begin tot eind zien.

Om op het terrein van Rosada te komen, ramden de overvallers rond vier uur met een rode Peugeot 107 een van de toegangspoorten. Daarna reden ze op twee scooters naar de juwelierszaak. De bestuurder van de auto sprong bij een van de scooterrijders achterop.

Bij de winkel werden explosieven geplaatst, waarmee op afstand de deuren uit de winkel werden geblazen. Drie daders gingen vervolgens met grote boodschappentassen de winkel in. Met hamers werden de vitrines compleet vernield, waarna de sieraden werden ingeladen in de tassen. De roof nam niet meer dan anderhalve minuut in beslag.

Daders op camerabeelden

Van de roof zijn ook camerabeelden van de winkel beschikbaar. Daarop zijn de vier gemaskerde daders te zien. Ze droegen oranje handschoenen, hadden mijnwerkerslampjes op hun hoofd en droegen, op één na, regenpakken. Na de roof gingen ze er op de twee scooters vandoor in de richting van Roosendaal.

De in Amsterdam gestolen auto lieten de daders achter bij Rosada. De auto was gestolen tussen 17 en 19 december op de Bos en Lommerweg, ter hoogte van de Lorreinenstraat. Het kenteken was eind februari eveneens in Amsterdam gestolen.

De politie vermoedt dat de daders uit Noord-Holland komen en hoopt dat ze worden herkend.