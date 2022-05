De Graafschap - FC Eindhoven beslist vanaf 11 meter, maar geen winnaar

Twee benutte strafschoppen vormen het verhaal van De Graafschap-FC Eindhoven in de eerste wedstrijd van de play-offs om promotie. Twee keer werd er hands gemaakt in het strafschopgebied, twee keer ging de bal op de stip en er was geen VAR die er naar kon kijken. Beide ploegen wisten het buitenkansje te benutten, waardoor het duel in 1-1 eindigde.

FC Eindhoven sloot afgelopen vrijdag het seizoen af als nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie. Tegenstander De Graafschap deed het een stuk minder, de ploeg uit Doetinchem werd slechts negende. Toch waren de verwachtingen bij de thuisploeg hooggespannen, dat kwam mede door de twee onderlingen wedstrijden die eerder dit seizoen gespeeld werden. FC Eindhoven kwam op bezoek bij De Graafschap niet verder dan een 0-0 gelijkspel, terwijl er in het eigen Jan Louwers Stadion met 1-2 werd verloren.

Met de steun van de fanatieke aanhang, die vanaf de eerste minuut luidruchtig aanwezig was, werd het voor FC Eindhoven duidelijk dat het een zware avond zou kunnen worden. Dat werd het echter niet.

Geen VAR

Na tien minuten spelen wees scheidsrechter Alex Bos naar de penaltystip. Op advies van zijn assistent gaf hij een strafschop aan de ploeg van trainer Rob Penders. Een handsbal van Jeffry Fortes werd bestraft. Angst dat het besluit op advies van de VAR teruggedraaid zou worden was er niet bij FC Eindhoven. Door een misverstand bij ESPN waren de benodigde camera's voor het inzetten van de VAR niet aanwezig, waardoor er de in de eerste ronde van de play-offs geen gebruik wordt gemaakt van de VAR.

Daar had De Graafschap misschien ook wel geluk bij. Nog voor de strafschop, die uitstekend benut werd door Joey Sleegers, was er een moment waar de VAR normaal gesproken zeker naar had gekeken. De zeer bedrijvige Charles-Andreas Brym, die met de nodige effectieve hakballen verschillende FC Eindhoven-aanvallen op wist te zetten, ging onderuit terwijl hij op weg was naar het doel van de tegenstander. Bos vond het niets, maar op de beelden was te zien dat de Canadese aanvaller geraakt werd.

Met nog een kleine twintig minuten werd er na een handsbal weer naar de stip gewezen door Bos. Dit keer was het Van der Sande die de bal op zijn arm kreeg na een volley van Fortes. Doelman Nigel Bertrams had geen antwoord op de inzet van invaller Danzell Gravenberch, waardoor de stand weer gelijk werd: 1-1.

Verschil

Het thuispubliek hielp De Graafschap absoluut in dit duel. De supporters schreeuwden hun ploeg naar voren. Het fanatisme van de supporters was in de eerste helft niet te zien bij de spelers van de Superboeren. FC Eindhoven hield makkelijk stand. Dat kwam ook omdat de thuisploeg veelvuldig de lange bal speelde, waar lange centrale verdedigers Mawouna Amevor en Maarten Peijnenburg, wel raad mee wisten.

In de tweede helft werd FC Eindhoven meer en meer naar achteren gedrukt. Voor de gelijkmaker kwam FC Eindhoven al twee keer met de schrik vrij. Eerst was het Giovanni Korte die goalie Bertrams op zijn weg vond, daarna schoot Sam Hendriks in kansrijke positie naast. Na de 1-1 kregen de bezoekers via Van der Sande een enorme kans, maar moesten Penders en co vooral hopen dat de 2-1 niet zou vallen. Basar Önal was het dichtst bij een treffer, maar Bertrams zag zijn inzet net naast hem in het zijnet eindigen. De goalie was verder scherp bij schoten van Gravenberch.

Doelpunten vielen er niet meer, waardoor FC Eindhoven vrijdag in eigen huis alle kans heeft om voor de tweede keer in de clubgeschiedenis de tweede ronde van de play-offs te bereiken.

