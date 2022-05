FC Eindhoven begint play-offs met gelijkspel

Wachten op privacy instellingen... Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/2 Jort van der Sande tevreden met het resultaat, niet met eigen prestatie: 'Negatieve stempel gedrukt'

Twee benutte strafschoppen vormen het verhaal van De Graafschap - FC Eindhoven in de eerste wedstrijd van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Twee keer werd er hands gemaakt in het strafschopgebied, twee keer ging de bal op de stip en er was geen VAR die er naar kon kijken. Beide ploegen wisten het buitenkansje te benutten, waardoor het duel in 1-1 eindigde. Vrijdag wordt in Eindhoven beslist wie de tweede ronde van de play-offs bereikt.

Fabian Eijkhout Geschreven door