Drugsput Brabantse Wal ligt er nog altijd, provincie neemt opruimen over

Natuurorganisatie Brabants Landschap hoeft toch de portemonnee niet te trekken voor het opruimen van een enorme drugsafvalput in de bossen van Halsteren. De provincie neemt het opruimen over.

De kosten voor de sanering van het drugsafval probeert het provinciebestuur te verhalen 'op daders en als dat niet lukt op het Rijk', schrijft Trouw.

Het opruimen komt intussen maar niet op gang. Op de grond van Brabants Landschap, in natuurgebied de Brabantse Wal, loosden criminelen langere tijd giftige stoffen in de bodem via een zelfgegraven put.

2500 kuub grondwater vervuild

Het gaat om onder meer benzeen, tolueen en aceton, afkomstig van drugsproductie, waarna de bodem ernstig verontreinigd raakte.

In totaal raakte ongeveer 2500 kuub grondwater tot zes meter diepte sterk vervuild. Hoewel de put al in maart 2021 is ontdekt, is nog altijd niet begonnen met de saneringsoperatie vanwege gesteggel over de kosten.

Minder haast

Brabants Landschap werd in eerste instantie als eigenaar van de grond verantwoordelijk gehouden voor het opruimen.

De omgevingsdienst eiste dat de natuurorganisatie uiterlijk half februari zou beginnen met opruimen om verspreiding te voorkomen. Nu de provincie de aanpak overneemt, lijkt er minder haast te zijn.

