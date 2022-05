Voor de lol op een tank, terwijl er in Oekraïne oorlog is: 'Is wel dubbel'

Het is de grootste bijeenkomst van Duits oorlogsmaterieel ter wereld: Militracks, komend weekend in het Oorlogsmuseum in Overloon. Het evenement mag weer doorgaan, voor het eerst na de coronaperiode. Maar toch ook met een dubbel gevoel nu in Oekraïne een oorlog woedt. Het is in ieder geval geen reden om het evenement niet door te laten gaan, zegt museumdirecteur Erik van den Dungen.

"Dat is zeker dubbel", zegt de museumdirecteur. “We hebben hier met de deelnemers al een paar maanden geleden over gesproken. Maar we laten het doorgaan. Er is grote belangstelling voor het evenement. Het feit dat er een oorlog uitbreekt moet niet een reden zijn om een evenement af te gelasten, denk ik. Zo zit de wereld niet in elkaar. Het leven gaat door. Alleen daar in Oekraïne even niet. Dat is wrang."

Een van de deelnemers is Robby van Sambeek uit Oploo. Hij rijdt komend weekend rond in een unieke Duitse tank. "Het is zeker dubbel met wat er in Oekraïne aan de hand is", zegt hij. "Maar we moeten ook niet vergeten wat hier in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Als je iets vergeet, kan het zomaar weer gebeuren. En dat willen we niet."